培植肉 翻開食物革命新篇章

植物肉曾經風靡一時，掀起過一場食物革命，更展開了傳統肉類研發競賽的前哨戰。

自2018年起，不少餐廳菜單陸續出現植物肉這一選項，如Beef and Liberty和May Chow Little Bao等知名漢堡店，推出了以植物肉做肉餅的漢堡。

在2020年，麥當勞推出了植物肉餐點，包括新餐肉蛋扭扭粉、新餐肉精選套餐等，而這些植物肉主要來自美國的Beyond Meat和Impossible Foods兩大植物肉製造商。誠然，當消費者嘗盡新奇，植物肉似乎不會變成一個持久性選擇。肯德基、必勝客和麥當勞等連鎖餐廳，與Beyond Meat建立合作關係的都沒有在餐單中添加永久的植物肉單品。

植物肉在餐飲市場的表現不盡如人意，在資本市場中也被冷待。2022年以來，Beyond Meat和Impossible Food先後出現被投資機構下調評級至「減持」、餐飲分銷商批發價格下調及公司裁員等壞消息。於2022年，Beyond Meat股價曾較上市的招股價下跌80%，解僱了逾20%的員工； Impossible Foods也面臨同樣的困境，其在擴張中不斷增加餐廳合作夥伴，但是消費者似乎並不願意成為植物肉的長期粉絲。

▼ 點擊圖片放大

培植肉悄然而生

不過，植物肉的熱潮減退，並不代表替代傳統肉類的市場在萎縮，另一種新肉類的產品正在悄然而生。於2022年，新加坡計劃建立亞洲最大的培植肉生產廠，該工廠由Eat Just擁有並由香港富商李嘉誠贊助投資。Eat Just總部位於美國舊金山，其聯合創辦人兼行政總裁Josh Tetrick表示，希望在未來幾十年內，培植肉能夠成爲菜單上唯一提供動物蛋白的選擇。

培植肉（Cultured Meat）和植物肉都是新型的替代肉類產品，但它們的製作方式和原料不同。植物肉是使用植物蛋白質，例如大豆、豌豆和小麥等，加上其他成分如油脂、調味料和水等製成。它們的口感和外觀與肉類相似，但不含膽固醇和飽和脂肪，而且更環保。

然而，培植肉（又稱人造肉或細胞培養肉）是使用肌肉細胞的培養技術，通過細胞培養和生長，最終形成類似肉類的組織。培植肉的口感和外觀與肉類非常相似，但製作過程更複雜，需要使用大量的科技和資源。

雖然培植肉也是肉類替代品，但是它並不能像植物肉一樣受到素食主義者和素食者的歡迎，因爲它實際上含有動物細胞。對於哪些想要避免環境資源耗盡的素食者來説，培植肉則是一款不錯的替代品。

牛津大學最近一項研究發現，培植肉的生產可以減少96%的温室氣體排放，相比於傳統的養殖需要，水和土地的使用量分別可減少4%和1%。麥肯錫預測，到2030年，培植肉市場將在全球範圍內擴大到250億美元。目前，新加坡是唯一獲批銷售培植肉的國家，而中國、以色列和荷蘭的政策制定者雖然表示支持培植肉，但仍未批准商業銷售，因生產成本昂貴。

根據聯合國預測，到2050年，全球人口將增加到接近100億。爲了維持穩定的食物需求，聯合國糧食及農業組織（FAO）表示，全球需要多生產50%的糧食用於飼養牲畜。全球的農業和肉類行業面臨巨大挑戰，要滿足全球持續不斷的食品需求，人類須向可持續的肉類生產系統轉型。

隨着培植肉的技術愈趨成熟，其發展甚是迅速，低成本是農業更迭的關鍵因素。於2013年，一磅培植肉的成本是120萬美元，到了2020年，這一成本下降至50美元，這是技術迅速發展的必然結果。

據The Business Research Company出版的《2023年人造肉全球市場報告》，培植肉市場從2022年的1.6億美元增長至2023年的2億美元，年複合增長率（CAGR）為23.2%。報告預計到2027年，培植肉市場將增長到3.9億美元，CAGR為18.3%。

於未來，培植肉面對的首要問題是大眾對該產品的接受程度，人們普遍覺得人工培養的肉類不自然，更深層是因爲擔心培植肉不健康，所以未來對於培植肉的監管和推廣還要看各國政府對其的接納程度。

隨着培植肉嶄露頭角，繼植物肉後開展了食物革命的第二篇章，而代替傳統肉類市場的「新產品」，肯定不會只有植物肉、培植肉，未來的肉類市場只會更百花齊放。

撰文：華坊諮詢評估執行董事羅珏瑜

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...