任澤平解構「AI新基建系統 」4個層面

最近全球在討論AI的創新技術Chart GPT所帶來新突破時，內地知名學者、中國恒大前首席經濟學家任澤平指出，內地AI程式開始深入生產領域，幫助企業實現智能化決策，為企業帶來效益。

任澤平指出，今時今日的AI演化邁進「認知智能」（能思考、能回答問題、能總結、做翻譯和做創作），料未來會走向「決策、推理」的層面。

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AI新基建系統

人工智能（AI）新基建是一項系統化工程，既包括網絡、計算、存儲等硬件設施。涵蓋數據算法、開源平台等軟實力領域（見下圖）。

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任澤平指出：

「還需要對每個行業領域智能化賦能，實現應用成果落地。」

任澤平拆解4個層面：

（1） 基礎層

任澤平認為，人工智能新基建的企業開啟「涉芯」（涉及芯片）、「造芯」（製造芯片）成為未來發展的必然。

他舉例，百度 （09888） 於2021年自主研發的第二代AI通用芯片「崑崙2代」開啟量產。

展望未來，他表示，AI將持續在芯片商用性、通用性，以及多維生態建設方面持續發力，面向雲計算、自動駕駛等多種人工智能應用場景，形成自主芯片生態圈。（見上圖）

（2） 技術層

計算機視覺識別、語音交互、自然語言處理等技術不斷取得重大落地應用。

（3） 平台層

平台層是指，參與人工智能新基建的企業，建立了基礎開源框架，以及自主研發AI技術開放平台，分為兩點：

1.海量的智能硬件、軟件開發者、用戶提供AI開發能力和解決方案；

2.可以驅動AI普及，對各行業產業數字化進程起到積極推動作用。

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