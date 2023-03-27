加息近尾聲 當前美國金融風險有幾大？

美國聯儲局加息步伐進一步放緩，於3月加息0.25厘，市場預期美息近見頂，並開始討論儲局今年內會否開啟減息之門。近期美國經濟數據，美國面臨衰退的風險正上升，加上近期美國矽谷銀行爆煲事件，亦令市場關注美國金融風險有幾大。

對於美國及銀行及金融的風險，中金認為，從全局靜態來看，目前美國的金融，壓力仍在可控範圍內。

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就美國銀行的壓力，中金認為，資產端看，2022年全年美國銀行資產減值約10%，最差5%的銀行資產減值幅度超過20%。負債端看，存款自2022高點流出3%，存款利率低是主因；前期以大銀行流失為主，近期中小銀行的流出壓力加大。那些在資產端和負債端兩個方面問題都更大的銀行也就更具有脆弱性，矽谷銀行就是典型的例子。

美中小銀行受壓力較大

至於美國銀行業的整體壓力，2022年美國聯儲局壓力測試結果顯示美國33家大銀行普通股權一級資本比率（CET1）比例最多降至9.7%，仍高於監管要求的4.5%。根據美國全國經濟研究所（NBER）測算，即便考慮浮虧，也僅有兩家銀行資產無法償付存款。不過結構分化較為明顯，中小銀行可能是薄弱環節。一方面中小銀行資產充足率整體不及大銀行，另一方面中小銀行業務結構中風險更高業務佔比更多，如商業地產貸款和CMBS證券。此外，存款流失尤其是擠兌風險放大壓力的非綫性變化。

在整體金融條件收緊和融資成本抬升的背景下，往往就容易誘發一些薄弱環節的問題。當前美國正處於流動性衝擊時期，而流動性壓力轉化為大規模的債務壓力通常需要高槓桿和央行干預不及時兩個條件的觸發。但在當前情緒敏感的情況下，需要關注銀行信用收縮和市場主動尋找風險點而導致風險發生的可能性

儲局行中間路綫 中金估下半年開始降息

聯儲局當前政策取向仍是加息控通脹，通過流動性投放提供緊急支持，這從3月FOMC會議美聯儲的「中間路綫」選擇也可以看出。中金認為儲局下半年逐步開啟降息的大門依然存在。

時間節奏上，未來一段時間較為關鍵，主要因為市場自發尋找風險導致風險的暴露會在短期內釋放，如果過一段時間情緒逐步穩定，那風險也就在目前可控範圍內，進而有助於恐慌緩解和一定過陡減息預期的回補。美債利率短期計入降息較多，或在3.5%震盪。在衰退壓力上升和通脹自5%之後快速回落後，美債息進一步的下行將帶動資產配置實現從美債到黃金再到美股成長股的輪動。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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