滙豐環研：工行資本狀況強勁 可支持未來派息及推動資產增長（持續更新）

美國聯儲局採取較對上6次急勁的加息步伐（點擊圖片放大），去應對高通脹，而美國2月核心PCE（個人消費支出）按年升4.6%，較預期及上月的4.7%為低，惟仍處較高水平。惟在去年利率急抽升下，令美國矽谷銀行在今年3月中擠提，並引發美國中小型銀行爆煲潮。在上述通脹仍高及銀行危機的夾擊下，市場預期本輪加息周期最終利率由早前的近6厘回落至5.1厘左右（點擊圖片放大），即聯儲局至少要加多1次息。

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加息與不變機率差距僅約3.2個百分點

至截稿前止，利率期貨顯示聯儲局議息結果，加息0.25厘與維持不變的機會差距僅3.2個百分點（點擊圖片放大）。無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

延伸閱讀：波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）

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4月3日：

【01：00】原屬收息股的濠賭股，在過去三年飽受新冠疫情衝擊，派息能力被削弱。不過，澳門在4月1日公布的3月博彩收入，按年增近2.5倍至127.4億澳門元，較市場預期的增2倍為高。藍籌濠賭股金沙中國 （01928） 在去年第四季成功續賭牌，加上疫情衝擊消退，股價在上周五已偷步升破下降通道阻力，而其估值可望逐步修復。更詳細的金沙分析，詳見：【公司及行業前景】【估值分析】

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4月2日：

【15：00】榮登去年全球最賺錢銀行的藍籌內銀股工商銀行 （01398） ，在3月30日晚公布去年純利雖按年僅升2%至3,456.7億元人民幣，但是滙豐環球研究發表研究報告指，工行去年盈利表現仍具韌性，普通股權一級資本比率達行業領先水平，並憧憬工行未來可能會專注於改善成本及風險加權資產效率，以緩衝淨利差受壓，維持其「買入」的投資評級。

滙豐環研認為，工行2022年業績好壞參半，每股盈利及派息均高於預期，而其資本狀況強勁，料可支持未來股息派付，以及推動更快的資產增長，惟工行亦要面對淨利差受壓及財富管理相關收入疲軟，以致撥備前利潤有所下降。滙豐環研將工行今、明兩年盈利預測上調2%及1.6%，而目標價亦輕微上調至5.2元。

延伸閱讀：【內銀選比】工行中行建行農行 潛力比試（第四版）

3月31日：

【18：15】港人熱門收息股中國銀行 （03988） 昨天公布的去年業績，大致上符合預期，而每股派息更優於市場預期。綜合由中行公布業績後，至截稿前止，暫有3間券商給予中行最新目標價（點擊圖片放大），當中2間上調了中行目標價，而最新目標價平均值約4.02元，較中行今天收市價3.01元高出約33.6%。

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【18：00】屬熱門收息股的多隻內銀股已先後公布去年業績，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，內銀去年度業績受惠於信貸成本下降，盈利實現健康增長，但收入及撥備前利潤則仍然受到去年第四季淨息差（NIM）較低及投資虧損的影響。

摩根士丹利表示，在當局窗口指導下，四大國有銀行去年第四季NIM壓力上升，而中型銀行NIM則相對更為穩定，預期今年首季四大行NIM壓力仍將高於其他銀行，並相信未來NIM趨勢將是推動銀行股表現分化的關鍵。

摩根士丹利又指，內銀去年利潤增長高於預期，支持其派息強勁增長，而大多數銀行......

延伸閱讀：旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫

【14：00】屬港人熱門收息股的藍籌內銀股中國銀行 （03988） ，昨日公布去年撥備前利潤增長2.3%，美銀最新發表的研究報告指，此增速較預測低0.8%。惟其每股派息增約5%，派息比率升至約31.9%，淨股息率高達8.8厘，回報吸引，並基於其高股息率及穩定增長，重申其「買入」的投資評級。

美銀認為，雖然中行去年第四季淨息差下降，但是其業務增長穩健，資產質量和覆蓋比率大致穩定，將其2023至2025年每股盈利預測分別上調......

【10：00】具長綫增長概念的內需股之中，不乏高息股。例如股息率逾7厘的滔搏 （06110） ，獲花旗發表最新研究報告給予「買入」的投資評級，以及目標價9.27元。

花旗指，首季消費復甦較預期疲弱，中國品牌的渠道庫存居高不下，而國際品牌自去年下半年以來，都在積極的渠道去庫存後迅速恢復銷售。國際品牌重新調整對中國零售商的支持，為中國品牌增添更大競爭壓力。花旗預計，滔搏將在2024財年及之後恢復雙位數的收入擴張和淨利潤增長逾20%，而該行對行業偏好依次為滔搏......

3月30日：

【17：00】藍籌石油股中石油 （00857） 除了去年純利符預期，並成為唯一每股派息有增長的藍籌油股（詳見本文今日【11：15】報道）。此外，摩根士丹利最新報告除了認同上述中石油的利好因素之外，並指其更重要的是宣布首個股票回購計劃，獲授權回購不超過A股和H股總數的10%，摩根士丹利視此為重估催化劑。

摩根士丹利續表示，中石油整合上游業務模式將有助平穩煉油的盈利能力；摩根士丹利預計......

【11：15】中石油 （00857） 昨日收市後公布其去年純利1,490億元人民幣，與早前披露的盈喜預測相符，而瑞信最新發表的研究報告指，當中包括390億元人民幣的一次性減值/庫存虧損，加上其全年每股股息按年增86%至42分，派息率也按年提升至約7個百分點至52%，是內地三大石油股中唯一股息按年有所增長，維持其「跑贏大市」的投資評級。

瑞信認為，中石油提高股息和股份回購計劃應受市場歡迎，並將其今、明兩年的每股盈利預測分別上調......

【01：15】屬熱門收息股的內銀股，因資本比率結構以核心一級資本為主，料受近期歐美銀行危機衝擊有限，相關分析詳見：【下一頁】

更多關於3月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【三大中資電訊股】【中銀香港】【中國銀行】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

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