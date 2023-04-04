花旗：2因素緩中海外利潤率壓縮憂慮（持續更新）

美國聯儲局採取較對上6次急勁的加息步伐（點擊圖片放大），去應對高通脹，而美國2月核心PCE（個人消費支出）按年升4.6%，較預期及上月的4.7%為低，惟仍處較高水平。惟在去年利率急抽升下，令美國矽谷銀行在今年3月中擠提，並引發美國中小型銀行爆煲潮。在上述通脹仍高及銀行危機的夾擊下，市場預期本輪加息周期最終利率由早前的近6厘回落至5.1厘左右（點擊圖片放大），即聯儲局至少要加多1次息。

專訪 法巴譚慧敏 談港股次季部署【下一頁】

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加息與不變機率差距僅約3.2個百分點

至截稿前止，利率期貨顯示聯儲局議息結果，加息0.25厘與維持不變的機會差距僅3.2個百分點（點擊圖片放大）。無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

延伸閱讀：波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）

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4月4日：

【09：30】內房行業漸漸走出債務危機困局，當中業內龍頭有望較快再展現「收息股魅力」。花旗最新發表的研究報告表示，藍籌內房股中國海外 （00688） 在具有吸引力的估值和可持續的逾4厘股息收益率支持下，重申中海外的「買入」評級，惟其目標價由26.1元調低至24元。

花旗指，中海外是領先的國有企業，在防禦性和可持續性方面都具有差異化優勢。花旗認為，中海外在其長期增長前景上有別於同業，而隨着目前競爭減少、投資回報率更高的項目愈來愈多......

【07：00】中資電訊股及內銀股為熱門收息股，法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏對這兩大板塊最新看法，詳見：【下一頁】

4月3日：

【21：00】曾屬熱門收息股的內險股，每股派息增長能力受到疫情及內房債務危機衝擊。不過，瑞銀最新發表的研究報告，雖將藍籌內險股中國人壽 （02628） 目標價由19.2元調低至18.7元，但看好其新業務價值增長前景，對其今年新業務價值預測，由跌3%上調至增長2%，並維持其「買入」的投資評級。

瑞銀指，國壽去年新業務價值按年跌20%，而純利跌37%，表現遜該行及市場預期。此意味國壽盡管截至去年底代理人數跌10%至66.8萬人，但可能受疫情影響......

延伸閱讀：【內房拆局】內房銷售扭轉頹勢 銷售百強新榜出爐

【18：30】屬港人熱門收息股的四大國有銀行股，均已公布去年全年業績。當中藍籌國有內銀股建設銀行 （00939） ，獲美銀發表研究報告重申其「買入」的投資評級。

美銀指，建行去年AT1（應急可轉換債券）分配前淨利潤按年增約7.1%至3,239億元人民幣，高於該行預測約3.9%，而派息比率維持在30.5%，股息回報達8.7厘，美銀認為此極具吸引力，並看好其穩健增長前景、強勁的資產負債表及高股息回報。

美銀續指，建行去年零售貸款增長乏力，加上低收益票據佔比較大，導致期內資產收益率下降及利潤率疲軟，惟預期今年情況將改善，並將建行今、明兩年盈利預測上調......

【16：30】內需股及內房股，因疫情及內房債務危機而暫失收息股魅力。國際評級機構惠譽在最新發布的報告中表示，隨着零售銷售額走強推高出租率和租金水平，中國的消費復甦將令零售物業持有者及運營商受益。投資物業的營運商將成為主要受益者，而大部分房企的投資性零售物業敞口較低。

惠譽又預期，隨着投資零售物業板塊走強，推升出租率及來自新租戶的租金，這類物業敞口較高的物業公司的租金收入將增加。此外，許多購物中心還會獲得基於銷售額的租金收入作為佣金，而中國最大的購物中心持有者和運營商萬達商管料將從中受益最大，因其物業組合幾乎全部由購物中心組成。

惠譽續表示，疫情結束後，中國重新開放經濟以來城市交通量迅速反彈，此表明中國消費者已經恢復實體店購物，而全國綫下商品零售額和餐飲銷售額在2023年前兩個月，分別按年增約2.1%和9.2%，扭轉2022年12月分別按年縮減......

延伸閱讀：高息股未必要長坐 券商教最佳操作

【01：00】原屬收息股的濠賭股，在過去三年飽受新冠疫情衝擊，派息能力被削弱。不過，澳門在4月1日公布的3月博彩收入，按年增近2.5倍至127.4億澳門元，較市場預期的增2倍為高。藍籌濠賭股金沙中國 （01928） 在去年第四季成功續賭牌，加上疫情衝擊消退，股價在上周五已偷步升破下降通道阻力，而其估值可望逐步修復。更詳細的金沙分析，詳見：【公司及行業前景】【估值分析】

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4月2日：

【15：00】榮登去年全球最賺錢銀行的藍籌內銀股工商銀行 （01398） ，在3月30日晚公布去年純利雖按年僅升2%至3,456.7億元人民幣，但是滙豐環球研究發表研究報告指，工行去年盈利表現仍具韌性，普通股權一級資本比率達行業領先水平，並憧憬工行未來可能會專注於改善成本及風險加權資產效率，以緩衝淨利差受壓，維持其「買入」的投資評級。

滙豐環研認為，工行2022年業績好壞參半，每股盈利及派息均高於預期，而其資本狀況強勁，料可支持未來股息派付，以及推動更快的資產增長，惟工行亦要面對淨利差受壓及財富管理相關收入疲軟，以致撥備前利潤有所下降。滙豐環研將工行今、明兩年盈利預測上調2%及1.6%，而目標價亦輕微上調至5.2元。

延伸閱讀：【內銀選比】工行中行建行農行 潛力比試（第四版）

3月31日：

【18：15】港人熱門收息股中國銀行 （03988） 昨天公布的去年業績，大致上符合預期，而每股派息更優於市場預期。綜合由中行公布業績後，至截稿前止，暫有3間券商給予中行最新目標價（點擊圖片放大），當中2間上調了中行目標價，而最新目標價平均值約4.02元，較中行今天收市價3.01元高出約33.6%。

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【18：00】屬熱門收息股的多隻內銀股已先後公布去年業績，而摩根士丹利最新發表的研究報告指，內銀去年度業績受惠於信貸成本下降，盈利實現健康增長，但收入及撥備前利潤則仍然受到去年第四季淨息差（NIM）較低及投資虧損的影響。

摩根士丹利表示，在當局窗口指導下，四大國有銀行去年第四季NIM壓力上升，而中型銀行NIM則相對更為穩定，預期今年首季四大行NIM壓力仍將高於其他銀行，並相信未來NIM趨勢將是推動銀行股表現分化的關鍵。

摩根士丹利又指，內銀去年利潤增長高於預期，支持其派息強勁增長，而大多數銀行......

延伸閱讀：旅客人數恢復至疫情前6成 商舖前景看高一綫

【14：00】屬港人熱門收息股的藍籌內銀股中國銀行 （03988） ，昨日公布去年撥備前利潤增長2.3%，美銀最新發表的研究報告指，此增速較預測低0.8%。惟其每股派息增約5%，派息比率升至約31.9%，淨股息率高達8.8厘，回報吸引，並基於其高股息率及穩定增長，重申其「買入」的投資評級。

美銀認為，雖然中行去年第四季淨息差下降，但是其業務增長穩健，資產質量和覆蓋比率大致穩定，將其2023至2025年每股盈利預測分別上調......

【10：00】具長綫增長概念的內需股之中，不乏高息股。例如股息率逾7厘的滔搏 （06110） ，獲花旗發表最新研究報告給予「買入」的投資評級，以及目標價9.27元。

花旗指，首季消費復甦較預期疲弱，中國品牌的渠道庫存居高不下，而國際品牌自去年下半年以來，都在積極的渠道去庫存後迅速恢復銷售。國際品牌重新調整對中國零售商的支持，為中國品牌增添更大競爭壓力。花旗預計，滔搏將在2024財年及之後恢復雙位數的收入擴張和淨利潤增長逾20%，而該行對行業偏好依次為滔搏......

3月30日：

【17：00】藍籌石油股中石油 （00857） 除了去年純利符預期，並成為唯一每股派息有增長的藍籌油股（詳見本文今日【11：15】報道）。此外，摩根士丹利最新報告除了認同上述中石油的利好因素之外，並指其更重要的是宣布首個股票回購計劃，獲授權回購不超過A股和H股總數的10%，摩根士丹利視此為重估催化劑。

摩根士丹利續表示，中石油整合上游業務模式將有助平穩煉油的盈利能力；摩根士丹利預計......

【11：15】中石油 （00857） 昨日收市後公布其去年純利1,490億元人民幣，與早前披露的盈喜預測相符，而瑞信最新發表的研究報告指，當中包括390億元人民幣的一次性減值/庫存虧損，加上其全年每股股息按年增86%至42分，派息率也按年提升至約7個百分點至52%，是內地三大石油股中唯一股息按年有所增長，維持其「跑贏大市」的投資評級。

瑞信認為，中石油提高股息和股份回購計劃應受市場歡迎，並將其今、明兩年的每股盈利預測分別上調......

【01：15】屬熱門收息股的內銀股，因資本比率結構以核心一級資本為主，料受近期歐美銀行危機衝擊有限，相關分析詳見：【下一頁】

更多關於3月第五周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【三大中資電訊股】【中銀香港】【中國銀行】

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

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