東方甄選改名後 股價不復去年勇 創辦人俞敏洪：我又有新諗法......

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東方甄選於3月14日正式由新東方在綫改名，英文名則由「Koolearn Technology」改為「East Buy」，意味公司正式告別「教育」這個標籤，將重點轉向直播電商，新名字更能反映公司新業務發展方向，即更專注在農產品之上。

東方甄選為新東方 （09901） 旗下農產品品牌，據官方說法，該品牌「致力於成為中國高品質農品締造者。從廣袤田野到百姓餐桌，專註甄選優質好物，為國民健康營養生活保駕護航。從教育到農業，始終不變的是新東方的初心。」

俞敏洪早前出席內地一個論壇時，以「我為什麽會做東方甄選」為題演講。他表示，雖然他進入農業賽道有點誤打誤撞，但選擇與他的個性息息相關。

「我參加了3次高考，皆因我有強烈的動力，要走出封閉的農村，去見識更廣闊的地平線。不安分是我天性，這也是我有勇氣去打破自有邊界的原始動力。」

「我的不安分守己，讓我在新東方發展很好的時候，就開始嘗試接觸新鮮事物，我常常被公司同事嘲笑不務正業，但也正是因為不務正業，才有了東方甄選。原本打算1年虧1億（人民幣‧下同），嘗試5年，但沒想到去年6月至今，已經有70至80億元銷售額。」

俞敏洪指，東方甄選目前是帶貨平台，增長有上限，因此未來將深耕農業，今年準備投資10個農業企業，與它們共同成長。

雖然深耕農業仍未見成效，但他已經有另一個目標

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