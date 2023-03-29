建銀國際趙文利：高息股7厘至夠數

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，第二季以謹慎為主，可繼續留意高息股，以7厘之上為佳，以及逢低位買入黃金股。

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今年初，趙文利指第二季會是高息股的入市時機，目前快要進入第二季，他表示看法沒有太大變化，目前來看，至少7厘以上回報才算較好的高息股。一些財富客戶可能將資金由AT1債券撤出來，轉移至高息股。他建議，選擇高息股還是以恒生指數成分股為主，「我們做了一個高息股列表，有些公司看起來股息率很高，但未來的盈利可持續性不確定，那回報就不穩定了。」

趙文利建議可留意安全邊際更高的內銀股，

「特別是在外圍銀行都不太安全的情況下，前陣子外圍波動時，我們看到中資銀行還是相當堅挺。」

電訊股今年至今升勢強勁，趙文利指，股價上升後，股息率可能看起來沒那麼高，但基準風險利率也在下降，只要息差保持住，股份就仍有吸引力。

石油股方面，

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