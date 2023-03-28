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銀行業危機未礙儲局收緊政策

研究報告 01:06 2023/03/28

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美國矽谷銀行爆煲引發當地中小型銀行危機，惟儲備局在3月22日議息會議後仍宣布加息0.25厘，將聯邦基金利率區間上限上調至5厘。施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade認為，銀行業危機顯示緊縮政策正在發揮作用，一旦滯後效應在條件許可的情況下出現，通脹應有望受控。

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早前曾有傳聯儲局將暫緩收緊政策，甚至減息，以應對矽谷銀行及Signature Bank等危機。不過，聯儲局主席鮑威爾在記者會上指，聯儲局及美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）所作出的行動，並強調將確保流動性維持充裕。

然而，持續加息的舉動，並沒有忽略銀行業面臨的情況。聯儲局在聲明中表示，經濟體系的信貸環境將因近日事件而收緊，對未來指引的措辭則有所軟化，以「或需進一步強化政策」代替「持續加息」的說法。

此外，鮑威爾亦重申，聯儲局放慢收緊政策步伐是因為銀行業近日的風波所致。他表示，銀行業危機就好比一次或更多次加息。不過，他亦以「通脹實在太高，勞動市場亦同樣緊張」表達對通脹數據感到失望，可見他在銀行業危機爆發前已傾向「鷹派」。這意味着，如果沒有發生上述危機，聯儲局很可能已加息0.5厘。

聯儲局顯然對於如何作出反應束手無策。若其誇大銀行危機對經濟的影響而不加息，有可能會引發情況或許比普羅大眾和市場所想像中更壞的憂慮。投資者或會懷疑聯儲局是否知情不報。這很可能會令銀行客戶進一步提取存款、及更多監管機構介入，而信貸條件亦有可能變得更為緊張。

假若聯儲局選擇加息半厘，它有可能會面臨操之過急的風險，並因加劇局勢和引發經濟衰退而遭到抨擊。對比這種做法，聯儲局採取了中庸之道，而鮑威爾亦強調，他認為銀行業狀況穩健，資本亦充裕，只是事件對整體經濟的影響仍是未知之數。

從備受關注的利率點陣圖所見，未來利率預測只下降了0.25厘。現時，聯邦公開市場委員會（FOMC）和市場均預期，聯儲局將於2023年5月再度加息。其後，FOMC和市場的看法便分道揚鑣。FOMC的成員認為利率將維持不變，直至2024年為止；而市場則預料利率將在2023年底前下調0.5厘。

由於我們預期經濟將加快放緩......

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編輯：蕭悅潾

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撰文 : Keith Wade 施羅德首席經濟師及策略師

欄名 : 投資心徳

加息 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息 銀行 貨幣政策 施羅德

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