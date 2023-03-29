黃金進入新一輪牛市（附股票推介）（第三版）

中國銀河證券研究報告指出，黃金很可能迎來新一輪牛市的起點與戰略性的投資機遇，並推介了一些股票，好讓大家能搭順風車。

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■美聯儲加息周期結束在望

市場對美聯儲降息預期升温，進入實際利率下行階段驅動金價上漲。

美國實際利率與黃金價格呈現負相關性。

高利率環境下美國經濟先行指標走弱，尤其是3月銀行業爆雷的外溢效應恐將衝擊金融系統，加大美國衰退風險。

美國通脹持續下降與經濟下行壓力加大，使美聯儲的首要目標很可能從降通脹轉移到維持經濟發展與金融體系穩定上。

3月美聯儲加息25個基點後暗示加息周期已至尾聲，CME利率期貨顯示市場認為美聯儲在上半年結束加息後，最快將於7月開始降息，2023年下半年將有兩次降息。

在進入降息周期或降息預期升温後，美債名義利率的下行速度將快於頑固通脹預期的下行速度，引導美國實際利率的再度下降，確定黃金價格的拐點，驅動黃金價格進入牛市。

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