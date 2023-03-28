豪華車熱銷 中升價偏低

港股昨日下挫，牛熊分界綫得而復失，短期震盪至周四期指結算。中升控股（00881）去年業績差於預期，股價昨日只是微跌1%，但今年盈利可以恢復增長，會受惠內地豪華車需求上升，尤其兩款奔馳（平治）2月銷量都

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