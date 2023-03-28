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豪華車熱銷 中升價偏低

財金專欄 2023/03/28

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港股昨日下挫，牛熊分界綫得而復失，短期震盪至周四期指結算。中升控股（00881）去年業績差於預期，股價昨日只是微跌1%，但今年盈利可以恢復增長，會受惠內地豪華車需求上升，尤其兩款奔馳（平治）2月銷量都

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 平治 寶馬 豐田 中升控股（00881）

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