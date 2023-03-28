豪華車熱銷 中升價偏低 財金專欄 2023/03/28 分享： 分享： 港股昨日下挫，牛熊分界綫得而復失，短期震盪至周四期指結算。中升控股（00881）去年業績差於預期，股價昨日只是微跌1%，但今年盈利可以恢復增長，會受惠內地豪華車需求上升，尤其兩款奔馳（平治）2月銷量都 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 2023/03/27 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 中字股實力談 - 恒指國指 齊現晨星 2023/03/25 恒指國指 齊現晨星 中字股實力談 - 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 2023/03/24 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 中字股實力談 - 最少7厘息 中電信才吸引 2023/03/24 最少7厘息 中電信才吸引 中字股實力談 - 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 2023/03/23 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 新能源汽車銷量 平治 寶馬 豐田 中升控股（00881）