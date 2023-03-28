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互聯網已飽和     AI才是未來

研究報告 07:00 2023/03/28

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互聯網再也不是新興行業，現在真正的新興行業是AI。比如最近火爆的ChatGPT，這才是未來。互聯網不是周期性的變化，而是結構性的變化。互聯網行業早年經歷了0到1的過程，滲透率持續提升，伴隨着持續的高速增長，而現在它的滲透率已經接近100%，本身已經失去了成長的動力。如果沒有過去三年極低利率的特殊事件，互聯網行業可能平穩地估值壓縮。

借用英偉達創始人黃仁勳的説話，目前AI是07年的iPhone時刻並不為過，萬物即可AI時代或已到來。AI開啟新一輪生產力增長浪潮、賦能製造業升級OpenAI開發的ChatGPT4已經成為超級人工智能的雛形，開啟新一輪生產力增長浪潮。製造業作為中國產業核心，將充分受益於和AI的深度融合，進一步實現智能化升級，提升全球競爭力。

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目前中國實現智能製造的工廠約佔全部工廠的整體生產效率較低，對比全球工業機器人及數控系統龍頭實現的2,000萬元人均產值，中國製造業產業升級迫在眉睫。ChatGPT接入工業軟件可以提高工業軟件迭代速度、運行效率加速智慧工廠滲透。比如，工業軟件常用的自適應迭代網格規則較固定，實際應用中不同場景的迭代規則不同ChatGPT可以自動找到規律和潛在最佳方案，提升仿真效率和精度。PLC是工控系統的核心控制器，軟件是PLC的核心，目前利用ChatGPT已經可以替代初級編碼等簡單重複工作，提高PLC的編程效率。

工業機器人是智能製造使用的核心數字化設備，人形機器人是有望與智能汽車人車協同，從而真正實現低成本完全自動駕駛的核心。目前微軟已經着手開發基於機器人平台的高級機器人函數庫。ChatGPT在機器人領域的應用主要體現在自然語言交互和自動化決策兩方面：

詳細內容，登入詳閱。
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欄名 : 大行有路捉

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