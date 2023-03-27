以色列自由退潮 改不了的趨勢

以色列在中東，從來都是是特殊的存在，面積細小但軍事和經濟力量異常強勁，更與別不同的是其自由氣息，與之接釀的黎巴嫩、敘利亞和約旦等以穆斯林為主要宗教國家，以色列明顯自由得多，女性地位也高，可是以色列政府近期推行的司法改革，被認為可能改變這一切，擔心國家變得宗教化和保守化的憂慮情緒，是當地近期示威不斷的源頭。

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