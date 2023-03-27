以色列自由退潮 改不了的趨勢 國際 22:24 2023/03/27 分享： 分享： 以色列在中東，從來都是是特殊的存在，面積細小但軍事和經濟力量異常強勁，更與別不同的是其自由氣息，與之接釀的黎巴嫩、敘利亞和約旦等以穆斯林為主要宗教國家，以色列明顯自由得多，女性地位也高，可是以色列政府近期推行的司法改革，被認為可能改變這一切，擔心國家變得宗教化和保守化的憂慮情緒，是當地近期示威不斷的源頭。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 退休金負擔太重 法國有苦自己知 今日 退休金負擔太重 法國有苦自己知 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 2023/03/22 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 AT1債強行清零 為何手尾長？ 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 你可能感興趣 退休金負擔太重 法國有苦自己知 今日 14:16 退休金負擔太重 法國有苦自己知 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 22:58 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 16:05 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 最新專欄文章 退休金負擔太重 法國有苦自己知 今日 退休金負擔太重 法國有苦自己知 國金札記 - 退休金擔子太重 法國有苦自己知 今日 退休金擔子太重 法國有苦自己知 國金札記 - 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/24 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 國金札記 - 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 2023/03/23 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 國金札記 - AT1債券強行清零 為何手尾長？ 2023/03/22 AT1債券強行清零 為何手尾長？ 地緣政治 社會矛盾 內塔尼亞胡 經濟 軍事 加沙 巴勒斯坦 以色列 選舉 政治