「求量策略」轉為「價量兼備」 次季成轉捩點

中港通關後，新盤銷售逐步明朗化，發展商開盤定價亦產生微妙變化，由初期大多採取低開策略，逐步轉至貼市價。而市場的承接能力，對發展商往後推售策略，亦有舉足輕重影響，未來能否由「求量策略」轉為「價量兼備」，最快下季有機會成為轉捩點。

本月新盤成交量突破2,000宗

二手樓價指數首季累升逾6%

3個更即日沽清承接力十足

受惠多個全新盤趁通關利好消息推出，且獲得理想銷情，本月新盤扭轉頹勢，成交量突破2,000宗，屬自去年8月後最旺。而樓市復甦之初，發展商拿捏新盤定價小心克制，大多採開低開策略，以確保銷情，其中2月推出的藍田KOKO ROSSO，開價對比逾2年前同系1期低約1成。

由於樓市復甦勢頭良好，例如反映二手樓價走勢的CCL(中原城市領先指數)首季累升逾6%，同時新盤銷售情況轉趨理想，以今年透過價單發售的6個新盤為例，其中5個首輪銷售均達7成以上，佔3個更即日沽清，令發展商開價有條件，由逐步低開轉至貼市價。

事實上，近期推出的何文田瑜一第IB期，便是其中一個以貼市價推出的新盤，項目即日沽清179伙，顯示市場承接力十足，而下季將爆發另一場推盤高峰，在潛在新盤供應量充足前題下，如發展商採貼市價推售均能取得理想銷情，將有助推動新盤定價由求量，轉為「價量兼備」。