由香港到杭州 尋找馬雲足迹

香港上星期很熱鬧，雲集全球眾多富豪，只是估不到，原來阿里巴巴創辦人馬雲也來了。消息指，除了與朋友會面，酷愛藝術的他，還戴上眼鏡、口罩，逛巴塞爾藝術展，然後返回內地了。

心繫杭州創辦學校 想辦得更好

熟悉馬

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