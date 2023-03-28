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由香港到杭州 尋找馬雲足迹

財金專欄 2023/03/28

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香港上星期很熱鬧，雲集全球眾多富豪，只是估不到，原來阿里巴巴創辦人馬雲也來了。消息指，除了與朋友會面，酷愛藝術的他，還戴上眼鏡、口罩，逛巴塞爾藝術展，然後返回內地了。

心繫杭州創辦學校 想辦得更好

熟悉馬

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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