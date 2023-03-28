由香港到杭州 尋找馬雲足迹 財金專欄 2023/03/28 分享： 分享： 香港上星期很熱鬧，雲集全球眾多富豪，只是估不到，原來阿里巴巴創辦人馬雲也來了。消息指，除了與朋友會面，酷愛藝術的他，還戴上眼鏡、口罩，逛巴塞爾藝術展，然後返回內地了。 心繫杭州創辦學校 想辦得更好 熟悉馬 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 2023/03/27 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 有政戲 - 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 2023/03/24 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 有政戲 - 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 2023/03/23 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 有政戲 - 京對港策略人事確定 港落實大步走 2023/03/22 京對港策略人事確定 港落實大步走 有政戲 - 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 2023/03/21 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 馬雲 中國 香港 學校 阿里巴巴 杭州 傅流螢 人民幣 豪宅