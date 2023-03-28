至緊要是派息勝預期！ 財金專欄 02:30 2023/03/28 分享： 分享： 環球金融市場現時續受加息及銀行風潮困擾，上周五德國大行德意志銀行的股票和債券齊遭拋售，令到歐股跌幅擴大，不過，美國地方銀行逐漸回穩，並沒有出現火燒連横船的境況。德國當局周末再三強調德意志銀行穩健之後及 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 賺少派多好榜樣！ 2023/03/24 賺少派多好榜樣！ 投資坐標 - 一再證明：高息就是硬道理！ 2023/03/22 一再證明：高息就是硬道理！ 投資坐標 - 非理性拋售下敢於低吸！ 2023/03/21 非理性拋售下敢於低吸！ 投資坐標 - 不懼風雷急 悶聲發大財！ 2023/03/17 不懼風雷急 悶聲發大財！ 投資坐標 - 一帶一路倡議得道多助！ 2023/03/15 一帶一路倡議得道多助！ 敘福樓集團（01978） 東岳集團（00189） 天德化工（00609） 神冠控股（00829） 美股 派息 股票 盈警 盈喜 現金牛