至緊要是派息勝預期！

環球金融市場現時續受加息及銀行風潮困擾，上周五德國大行德意志銀行的股票和債券齊遭拋售，令到歐股跌幅擴大，不過，美國地方銀行逐漸回穩，並沒有出現火燒連横船的境況。德國當局周末再三強調德意志銀行穩健之後及

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