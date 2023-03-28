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至緊要是派息勝預期！

財金專欄 02:30 2023/03/28

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環球金融市場現時續受加息及銀行風潮困擾，上周五德國大行德意志銀行的股票和債券齊遭拋售，令到歐股跌幅擴大，不過，美國地方銀行逐漸回穩，並沒有出現火燒連横船的境況。德國當局周末再三強調德意志銀行穩健之後及

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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