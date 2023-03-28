民生商舖防守力強  投資者追捧

地區商場再錄大手買賣，由於租金收入相對穩定，在息口仍偏高下，民生區商舖收入較有保證，具防守上，續可吸引資金承接。整體商舖買賣氣氛提升，而去年表現優異的地區商場，再成為投資焦點。中國海外旗下啟德1號基座商場舖位， 總樓面約3.5萬平方呎計，以約6億元沽出，成為啟德歷來最大額商舖買賣。物業成交呎價約1.7萬元，回報率約5.5厘。

中港未通關時期，核心區舖位乏人問津，而地區商場吸引資金流入，如近半年便已出現土瓜灣海悅廣場以4.25億元成交，而屯門城點商場，則以4.5億元沽出。在中港年初通關後，核心區舖位漸重獲投資者留意，與此同時，地區商場亦沒被遺忘，吸引大手入市，大角咀西九匯商場以7.4億元成交，連同是次啟德亦錄大額買賣。

美國似乎加息放緩，但表明年內難減息，換言之息口仍相對偏高，對投資者來說，回報率較高的物業才有吸引力，在商舖市場上，核心區舖位回報率向來偏低，而民生區商場、商舖，回報率多在4%以上。最重要的，是地區商場出租率穩定，涉及商戶如餐廳、醫務所等，均屬市民日常所需，商戶生意穩定，自然少有遷出，可為投資者帶來穩定租金收入。在防守性較強下，地區商場仍是投資焦點之一。

記者：梁建國

