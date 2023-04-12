【名家增減持】又部署減持？ 騰訊大股東將9600萬股騰訊存入CCASS （持續更新）

騰訊 （00700） 大股東南非傳媒巨企Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus公布，作為繼續實施回購計劃的一部分，本周將採取行政措施，將其持有的額外9600萬股騰訊股票以憑證形式存入香港中央結算系統（CCASS），根據回購計劃有序地進行此類股票的市場交易。

Prosus公告稱，作為繼續實施其股票回購計畫的一部分，Prosus本周將採取行政措施，將其持有的額外9,600萬股騰訊股票以憑證形式存入CCASS，從而實現隨著時間的推移，根據回購計畫有序地進行騰訊股票的市場交易。

以Prosus擬移倉的9,600萬股騰訊股票計，按照昨日收盤價計，折合這部分股票的總價值約361.54億港元。

受消息影響，騰訊今日股價曾跌逾4%。

Prosus還透露，作為其回購計畫的一部分，4月3日至4月6日期間，以平均每股 71.1390歐元的價格回購了1,783,398股 Prosus股票，總對價約為1.27億歐元。

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（29/3/2023更新）

巴菲特本月斥逾10億美元增增持西方石油

巴菲特本月斥逾10億美元增增持西方石油

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下的投資旗艦巴郡（美：BRK）再度增持西方石油（美：OXY）。

。巴菲特旗下巴郡向美國證交會（SEC）遞交文件，披露巴郡上周四至本周一（3月23日至27日），斥資2.16億美元，增持近370萬股，持股比例增至23.6%。

巴郡在一年多前俄烏衝突導致油價飆升後開始大量購買西方石油公司的股份，本月已斥資逾10億美元購買該公司的股票。

巴郡目前持有約2.117億股西方石油股票，按周一收盤價計算價值126億美元。

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（28/3/2023）

林子峰折讓近3成賣盤優品360 國企招商海通入主

本港食品零售商優品360 （02360） 控股權易手，由國企招商海通入主。受大股東大折讓賣盤影響，優品360股價今日跌逾1成。

優品360公布，招商局海通貿易斥8.62億元向執行董事林子峰及許毅芬收購49%股權，而許毅芬作為要約人按每股作價1.76元提出可能無條件強制現金要約，比昨天收市價2.49元折讓約29.32%。

該集團指，招商局海通貿易收購4﹒9億股，連同林子峰及許毅芬作為要約人及一致行動人士持股至75%，向其他股東全購所涉資金約4﹒4億元。要約人無意將該集團私有化，並擬維持股份於聯交所上市。

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