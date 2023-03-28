京東集團首席經濟學家沈建光出席中國發展高層論壇2023年年會，並指出數字化轉型最重要的課題就是數字經濟和實體經濟融合，並進一步從宏觀、中觀和微觀層面談及如何推進數字經濟與實體經濟相融合。

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中國發展高層論壇2023年年會由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦，論壇以「經濟復甦：機遇與合作」為主題，會上多國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織進行交流研討。他們一致認為，促進數字經濟和實體經濟深度融合是建設現代化產業體系的核心內容之一。

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沈建光認為，數字化轉型最重要的課題就是數字經濟和實體經濟融合。因為數字經濟愈來愈成為中國經濟的一個亮點，尤其在全球經濟都面臨下行壓力的情況下，數字經濟發展得非常快。政府承認並把數據作為生產要素，這將對實體經濟的發展起到巨大增長作用。

沈建光又指，雖然從宏觀數據上看，過去幾年消費增速是下行的，但從微觀領域上看也有很多亮點，比如綫上消費、綠色消費、新品消費、縣域消費等，並建議國家進一步加大對綠色智能家電下鄉、以舊換新等項目的財政補貼支持力度。

談及如何推進數字經濟與實體經濟相融合，沈建光表示，宏觀層面上，要針對數字經濟發展進行全局考慮，比如說從頂層設計上展開數據交易，使其成為能提高勞動力的生產要素之一；中觀層面上，涉及對各個行業的改造，如互聯網醫療、智能製造行業等，從而在產業端改造經濟；微觀層面上，大量的中小微企業需要進行數字化改造，從而大力提升這些企業的生產效率。

沈建光說：「其實很多行業都可以進行數字化改造，而有些行業的改造目前已經走在前列，如金融科技等。」

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通訊行業大有可為

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，目前數字化轉型最重要的課題是與產業結合，尤其是和製造業結合。其中，一個非常重要的應用，即在處理工業製造業加工訊息上，因為此類訊息存儲量非常大，且更新速度非常快，相應地也呼喚着產業數字化的加速。

針對數字經濟與實體經濟相融合，李稻葵稱，這需要一些示範工程。因為一個產業中如果出現一兩家企業在數字化建設方面頗有建樹，企業生產成本其實會降低得非常快，與此同時，供貨的速度也會相應大幅提高，在這樣一個示範效應下，其他的企業也會迎頭趕上。

談到哪些產業將在數字化浪潮中取得發展勢頭，李稻葵認為通訊行業大有可為。

李稻葵說：「疫情三年，人與人的交往多為視頻交往，但是大家普遍覺得視頻交往遠遠不如綫下交往，因為我們現在所用的這些通訊工具，它的訊息傳遞量實則遠遠不夠，而這又是未來發展潛力所在。」

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資料來源：沈建光博士宏觀研究

編輯：陳文政

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