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滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇

研究報告 14:44 2023/03/28

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市場正押注美國聯儲局快將終止本輪加息周期。滙豐指出，美國債息亦將隨之回落，薦6收息本地股捕捉息差收窄及資產價格回升的機遇。

根據Fed Watch數據，市場正押注聯儲局最快於6月議息會議上首次減息。滙豐的團隊預測，美國10年期國債息率會在2023年底跌至2.5厘，並對相關的香港本地股板塊造成重大影響。

    點擊圖片放大

對本地地產股而言，按揭息率可跟進下跌，刺激樓宇銷售。滙豐預期本港樓價2023年升8%，2024年再升4%，自2022年跌15%明顯回暖。

對本地公用股而言，公司業務穩健，前景能見度高且容易預測，加上有潛力增加派息，均顯得具吸引力。

對本地金融股而言，銀行股的淨息差（NIM）會隨息口下降而收窄，盈利能力受損。不過息口下降同時利好股市交投，港交所 （00388） 會受惠日均交易量上升。

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有見及此，滙豐推薦6隻收息本地股捕捉息差收窄及資產價格回升的機遇，分別是：

新鴻基地產 （00016）

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撰文 : 陳煒傑 MONET TIMES

欄名 : 券商有路捉

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