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歐美銀行風波 2圖看內銀資本壓力不大

研究報告 00:06 2023/03/30

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外圍面對美國聯儲局急加息而誘發的矽谷銀行（SVB）爆煲事件（點擊圖片放大），還有瑞信危機等，惟內地早在今年2月已發布《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》（下稱「資本新規」），進一步完善內銀的資本管理架構，料資本新規、上述外圍風波均對內銀股影響不大。

延伸閱讀：SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

《巴塞爾協議》自1998年以來，建立起全球銀行業監管的統一框架（點擊圖片放大），旨在確保銀行具備充足的資本儲備，以及完善的風險管理措施來應對可能出現的風險。

當中的《巴塞爾協議Ⅲ》旨在增强風險加權資產計量的穩定性，以及風險感性，並提高銀行系統支持實體經濟度過經濟周期的能力，而修訂内容包括：

  • 提高核心一級資本充足率要求，
  • 修改資本充足率底綫，
  • 限制内部模型法的使用，
  • 引入槓桿率和流動性指標，彌補資本充足率單一監管的不足等。

2017年9月，巴塞爾委員會發布了《巴塞爾協議Ⅲ》最終版本，要求於2023年開始全面實施。

    點擊圖片放大

與《巴塞爾協議》規定一致，中國的商業銀行總資本包括核心一級資本、其它一級資本及二級資本，而各類别資本對資本工具的要求不同，資本充足率為符合規定的資本淨額與風險加權資產（RWA）之間的比率。

内銀核心一級資本充足率要求高於《巴塞爾協議》

目前，中國内地銀行核心一級資本充足率要求為5%（點擊圖片放大），高於《巴塞爾協議》4.5%的要求，而一級資本充足率與資本充足率要求分别為6%及 8%，與國際標準一致。

    點擊圖片放大

另外，據湘財証券報告分析，內地各類銀行的資本比率，逾6成來自核心一級資本所支持（點擊圖片放大）......

    點擊圖片放大

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

內銀相關資料來源：湘財証券2023年3月24日報告

延伸閱讀：【內銀選比】工行中行建行農行 潛力比試

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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