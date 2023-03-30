歐美銀行風波 2圖看內銀資本壓力不大（第二版）

本文第一版提及，上市內銀資本比率接近7成或更多來自核心一級資本，而核心一級資本增長主要靠保留盈利累積得來（詳見本文第一版）。至於今年2月《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》（下稱「資本新規」）按照銀行業務規模及風險差異，將內地商業銀行分為3個檔次，匹配不同的資本監管方案，並適用不同訊息披露體系（點擊圖片放大）。

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湘財証券根據上市內銀的2022年中期報告數據劃分，大部分上市銀行將歸類為第一檔銀行，而歸類為第二檔銀行的上市行有11家，包括：西安銀行、厦門銀行、蘭州銀行、江陽銀行、張家港行、青農商行、無錫銀行、常熟銀行、紫金銀行、蘇農銀行及瑞豐銀行。

綜合來看，湘財証券認為，「資本新規」對權重法下第一檔商業銀行資本充足率的總體影響可能偏正面，新資本要求能够對信用卡貸款、中小企業信貸和投資級公司信貸形成支持，並減輕商業銀行投資地方政府一般債的資本壓力。

湘財証券維持行業「增持」的投資評級，並建議注銀行股估值修復兩大主綫......

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【第一版刊於3月30日 01：07】

外圍面對美國聯儲局急加息而誘發的矽谷銀行（SVB）爆煲事件（點擊圖片放大），還有瑞信危機等，惟內地早在今年2月已發布《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》（下稱「資本新規」），進一步完善內銀的資本管理架構，料資本新規、上述外圍風波均對內銀股影響不大。

延伸閱讀：SVB風暴 景順Kristina Hooper：關注2大後續變化

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《巴塞爾協議》自1998年以來，建立起全球銀行業監管的統一框架（點擊圖片放大），旨在確保銀行具備充足的資本儲備，以及完善的風險管理措施來應對可能出現的風險。

當中的《巴塞爾協議Ⅲ》旨在增强風險加權資產計量的穩定性，以及風險感性，並提高銀行系統支持實體經濟度過經濟周期的能力，而修訂内容包括：

提高核心一級資本充足率要求，

修改資本充足率底綫，

限制内部模型法的使用，

引入槓桿率和流動性指標，彌補資本充足率單一監管的不足等。

2017年9月，巴塞爾委員會發布了《巴塞爾協議Ⅲ》最終版本，要求於2023年開始全面實施。

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與《巴塞爾協議》規定一致，中國的商業銀行總資本包括核心一級資本、其它一級資本及二級資本，而各類别資本對資本工具的要求不同，資本充足率為符合規定的資本淨額與風險加權資產（RWA）之間的比率。

内銀核心一級資本充足率要求高於《巴塞爾協議》

目前，中國内地銀行核心一級資本充足率要求為5%（點擊圖片放大），高於《巴塞爾協議》4.5%的要求，而一級資本充足率與資本充足率要求分别為6%及 8%，與國際標準一致。

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另外，據湘財証券報告分析，內地各類銀行的資本比率，逾6成來自核心一級資本所支持（點擊圖片放大）......

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（詳細分析更新中）

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內銀相關資料來源：湘財証券2023年3月24日報告

延伸閱讀：【內銀選比】工行中行建行農行 潛力比試

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