普徠仕Blerina Uruci：儲局年內難減息多次（第二版）

本文第一版指，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci雖認同最近金融市場變化的影響，為經濟帶來下行風險，但是據美國經濟數據如通脹仍升、就業市場仍穩健等因素，料聯儲局今年欠缺作出減息多次的理由。

至於對信貸緊縮往後影響，Blerina的看法如下：

除非信貸渠道突然凍結，否則可能需要一段時間才能在實體經濟發揮效力。

滯後期拖長，也意味信貸條件收緊，將需要較長時間才能降低通脹。

當中對今年的假設是「上世紀70年代和80年代的高通脹，影響了聯儲局的判斷」......

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【第一版刊於3月28日 16：36】

美國聯儲局同時面對通脹回落速度減慢，矽谷銀行爆煲，在3月22日議息會議結束後採中間策略，加息0.25厘（點擊圖片放大）。聯儲局此舉符合普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci之前的預期，惟她認為現時不足以支持市場對聯儲局將於今年內多次減息的預期。

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Blerina觀點如下：

聯儲局會議聲明、鮑威爾在新聞發佈會上的講話，以及他回應傳媒提問時的論調，均強調貨幣政策面對高度不確定性的挑戰。

未來數月的信貸環境充滿變數，既取決於包括聯儲局在內的政策反應，亦存在許多超出聯儲局控制範圍的因素。

鮑威爾現時雖減輕以加息對抗通脹的力度，但不足以支持市場對聯儲局將於今年內多次減息的預期。雖然最終利率風險較兩周前平衡，但我認為市場的即時反應較為單一片面，未能完全反映實際水平。

至於會議聲明，Blerina表示：

最近金融市場變化的影響，為經濟帶來下行風險 ，但目前難以確定下行幅度， 已出爐的經濟數據則較為明確：就業率、增長率及通脹率在矽谷銀行倒閉前均意外上升， 而聯儲局的政策行動側重平衡這些截然相反的風險。

，但目前難以確定下行幅度， 而聯儲局的政策行動側重平衡這些截然相反的風險。 2023年的預測中位數並無變化，意味在會議目前評估下，5月將會是最後1次加息。聲明中提到，企業及家庭或面臨信貸環境收緊。

從表面上看，雖然聲明及點陣圖（點擊圖片放大）均顯示，聯儲局在5月的議息會議後將會暫停加息，但是鮑威爾發布的書面聲明中澄清，會議的評估比表面看來更複雜微妙。

對於經濟預測摘要......

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（詳細分析更新中）

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報告來源：普徠仕

延伸閱讀：銀行業危機未礙儲局收緊政策（新增圖表說明）

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