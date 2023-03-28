普徠仕Blerina Uruci：儲局年內難減息多次（第二版）

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滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇
本文第一版指，普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci雖認同最近金融市場變化的影響，為經濟帶來下行風險，但是據美國經濟數據如通脹仍升、就業市場仍穩健等因素，料聯儲局今年欠缺作出減息多次的理由。
至於對信貸緊縮往後影響，Blerina的看法如下：
當中對今年的假設是「上世紀70年代和80年代的高通脹，影響了聯儲局的判斷」......
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【第一版刊於3月28日 16：36】
美國聯儲局同時面對通脹回落速度減慢，矽谷銀行爆煲，在3月22日議息會議結束後採中間策略，加息0.25厘（點擊圖片放大）。聯儲局此舉符合普徠仕首席美國經濟學家Blerina Uruci之前的預期，惟她認為現時不足以支持市場對聯儲局將於今年內多次減息的預期。
Blerina觀點如下：
至於會議聲明，Blerina表示：
對於經濟預測摘要......
（詳細分析更新中）
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報告來源：普徠仕
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撰文 : Blerina Uruci 普徠仕首席美國經濟學家
欄名 : 名家看法