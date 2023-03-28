光大證券：美息見頂後3月個月港股可跑出

受外圍的金融風險升溫的影響，港股早前回後，現時恒指於19000至20000點徘徊。加上美息近見頂，市場關注港股的走向。光大證券認為，港股行情有望受到中國經濟復蘇和政策支持支持。

於3月份的議息會議，美國聯儲如期加息0.25基點，就銀行業動盪聲明強調美國銀行體系健全且富有彈性，同時意味着本輪加息接近尾聲，提振市場情緒。

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美元拆達2007年以來高位

現時美元拆息LIBOR達到2007年以來高位，離岸美元流動性依舊保持充裕。儘管儲局3月再度加息25點子，倫敦同業拆借利率3個月期美元LIBOR在3月23日達到5.13%，但上漲幅度遠低於25點子，由此反映出離岸美元的流動性依舊保持充裕。一方面本次加息符合市場預期，儲局表述預示加息已接近尾聲，市場表現平穩。

至於港元拆息HIBOR如何受儲局加息的影響，當儲局減息，離岸美元流動性一般會隨之回落，港元和美元的利率差（HIBOR-LIBOR）有所上升，這很大程度上減弱了港幣兌換美元的套利活動，進而推動港幣走強，不斷觸發強方兌換保證。換言之，美元流動性氾濫刺激對港元的需求，使得資金持續流入，HIBOR隨之回落。而當美聯儲加息時，LIBOR一般隨之走強，帶來HIBOR與LIBOR的差距加大，套利交易帶來拋售港元的壓力資金持續流出港元，HIBOR因此上漲。

但美聯儲加息並不必然帶來HIBOR利率的上漲。當美聯儲提高利率時，HIBOR一般隨之上行，增加借貸成本，抑制投資活動和貨幣派生，但兩者並不存在必然聯繫。若在美聯儲加息時，本身港元資金充裕，此時香港銀行同業拆借港元的成本仍可維持較低水平。

HIBOR倘快速上行 港股有望有好表現

光大指出，如果儲局加息並未引起HIBOR利率快速上行，那麼港股市場在此期間仍有望取得較好表現。同樣的，即使在美聯儲持續加息的週期內中國香港本地的流動性也可以保持充裕，銀行信貸成本仍然可以維持在較低水準，對中國香港信貸市場造成的負面影響較小。此時往往說明投資者看好港股市場或者香港經濟的前景，願意將資金兌換成港幣進行投資，港股此時較大機會上行並跑贏美股。反之亦然。

回說港股，3月美聯儲議息會議加息0.25厘，但之後A股和港股市場表現平穩，這得益于加息終點有望提前到來、美債收益率的見頂回落以及離岸美元流動性並未出現持續的波動。

歷史上來看，在儲局加息終點後三個月，得益於流動性的邊際寬鬆下的市場情緒回暖，美債息下行，A股、美股和港股均表現較好，大概率上漲或維持在加息終點前的位置。不過值得注意的是，若在此期間發生超預期的風險事件，指數仍然會面臨波動回落的風險。

報告來源：光大證券

編輯：錢家鋒

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