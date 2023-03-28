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新債王岡拉克 美國衰退新觀點

財金猛人追蹤 17:37 2023/03/28

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市場持續關注美國區域性銀行的流動性危機，如何波及美國前景。有「新債王」之稱的雙綫資本（Doubleline Capital）創辦人兼執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）最新表示，他認為未來幾個月美國經濟將陷入衰退，聯儲局需「採取大動作」應對。

岡拉克接受財經網站CNBC訪問時表示：「經濟面臨的阻力正在增強，我們討論這個問題已經有一段時間，我認為經濟衰退將在幾個月內到來。現在只等失業率上升了。」

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他預計聯儲局今年將進行「兩、三次」降息，整體經濟狀況「明顯疲軟」。

滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇

岡拉克說，在2年期美國國債債息「回升」之前，聯儲局不會升息，不過他並未具體說明2年期美債債息需要回升的幅度。隨著投資人情緒改善，2年期美債債息周一飆升25個基點，但仍較3月稍早低約100個基點。

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撰文 : 陳煒傑 MONET TIMES

欄名 : 名家看法

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