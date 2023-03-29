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【透視加息方向】美聯儲不能減息也減不了息

財金猛人追蹤 08:01 2023/03/29

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回顧整個3月，市場接二連三收到不少｢驚喜｣，從矽谷銀行出現擠提事件，到瑞士信貸銀行倒閉，揭示銀行業得痛點，更令美聯儲一度陷入兩難局面。

惟議息結論是：美聯儲會加息0.25厘，清楚向市場表明抗通脹依然是首要任務。到底，今個月的事態發展對世界最大經濟體、美聯儲未來的加息路徑及市場有何影響？

美聯儲維持鷹派

於3月份的會議上，美聯儲釋出2個重要的加息訊號。

首先，美聯儲將其終端利率預期維持在5.1厘，鑒於目前的聯邦基金利率處於4.75厘至5厘之間，意味着5月美聯儲將會再度加息一次。

    點擊圖片放大

其次……

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

撰文：智能投資平台StashAway集團投資總監梁穎瑩

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 梁穎瑩 智能投資平台StashAway集團投資總監

欄名 : 財來智有方

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