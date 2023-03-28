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股神買油股  你跟唔跟？

財金猛人追蹤 18:57 2023/03/28

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股神巴菲特旗下的伯克希爾（英：BRK.A）公司再度增持西方石油（美：OXY）。

專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁

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巴菲特於3月23日、27日耗資約2.16億美元，再度增持西方石油，持股比例已增至23.6%。一年多前，大約在俄烏衝突時期，巴菲特已經開始大量購買西方石油的股票，在今年3月已斥資近10億美元。

現時巴菲特持倉2.117億股，以3月27日收盤價計算。價值達126億美元。伯克希爾是西方石油公司的最大股東，自去年以來，一些分析師和投資者就猜測，伯克希爾最終可能會收購整個西方石油公司。

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編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 名家看法

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