股神買油股  你跟唔跟？

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沈建光3層面談數字與實體經濟融合
股神巴菲特旗下的伯克希爾（英：BRK.A）公司再度增持西方石油（美：OXY）。
專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁】
巴菲特於3月23日、27日耗資約2.16億美元，再度增持西方石油，持股比例已增至23.6%。一年多前，大約在俄烏衝突時期，巴菲特已經開始大量購買西方石油的股票，在今年3月已斥資近10億美元。
現時巴菲特持倉2.117億股，以3月27日收盤價計算。價值達126億美元。伯克希爾是西方石油公司的最大股東，自去年以來，一些分析師和投資者就猜測，伯克希爾最終可能會收購整個西方石油公司。
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編輯：陳文政
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撰文 : 陳文政 Money Times
欄名 : 名家看法