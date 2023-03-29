富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀

美國持續加息和緊縮政策的影響逐步浮現，多項潛在危機已發展至另一階段。已發展市場很大機會陷入經濟衰退，中國重新開放或可帶來生機，讓已發展市場得到喘息的機會。

自從史上最急促的加息進程引發歐美銀行危機後，已

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