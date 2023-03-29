富達：中國經濟重啟 亞洲前景樂觀 財金專欄 2023/03/29 分享： 分享： 美國持續加息和緊縮政策的影響逐步浮現，多項潛在危機已發展至另一階段。已發展市場很大機會陷入經濟衰退，中國重新開放或可帶來生機，讓已發展市場得到喘息的機會。 自從史上最急促的加息進程引發歐美銀行危機後，已 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Marty Dropkin、寧靜 富達國際亞太區股票主管、富達基金管理（中國）有限公司股票投資主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞信陶冬：美國銀行困境未解 2023/03/28 瑞信陶冬：美國銀行困境未解 施羅德：美元將出現微笑曲綫 2023/03/24 施羅德：美元將出現微笑曲綫 宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴 2023/03/23 宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 2023/03/22 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 2023/03/21 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 中國 銀行 通脹 金融 加息 貨幣政策 亞洲 日圓 經濟衰退 日本央行