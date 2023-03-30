息口短期見頂 為次季樓市注入動力 地產 12:00 2023/03/30 分享： 分享： 美國聯儲局一如預期，於上周加息0.25厘，雖然港美息差拉闊，但本港大型銀行卻沒有調高息率，最優惠利率維持現水平，而乘著近期樓市成交氣氛暢旺，有望為第二季樓市注入強心針。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 你可能感興趣 首季樓價彈半成 全年看升機會高 20:40 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 最新專欄文章 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 2023/03/29 樓市小陽春哪一類單位回升得最快？ 民生商舖防守力強 投資者追捧 2023/03/28 民生商舖防守力強 投資者追捧 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 2023/03/24 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 善用居屋二手市場 助市民上車 2023/03/24 善用居屋二手市場 助市民上車 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 一手市場 澐璟 瑜一IB期 拆息 啟德 印花稅 何文田 美國聯儲局