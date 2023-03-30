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息口短期見頂   為次季樓市注入動力

地產 12:00 2023/03/30

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美國聯儲局一如預期，於上周加息0.25厘，雖然港美息差拉闊，但本港大型銀行卻沒有調高息率，最優惠利率維持現水平，而乘著近期樓市成交氣氛暢旺，有望為第二季樓市注入強心針。

...

欄名 : 樓市分析

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