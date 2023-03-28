美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關

美國國會傳召科企高層作供不是稀罕事，Google、Twitter等企業統統被問過話，而這類聽證會往往效果不佳，美國國會議員通常是全職政客，不黯科技，往往問出貽笑大方問題，早前TikTok的新加坡籍行政總裁周受資接受聽證，也不例外。

退休金負擔太重 法國有苦自己知

有議員針對TikTok能否連接Wifi提問，繼而問及TikTok能否進一步透過Wifi連接其他裝置，提問變成網民笑料。平情而論，有關提問並非特別不合理，有留意美國政界動向不難猜出，議員真正想問的是TikTok能否連接屋內攝錄裝置等，蒐集資料。惟周受資回答說TikTok做法與業界無不同後，議員便停止追問，反映其照稿問，對問題不明所以，問不出水平。

撇除笑料，全長5個多小時的聽證會，議員提問集中兩方面，首先是平台推送有害資訊，危害用戶身心；其次是國安問題，中方能否利用TikTok取得美國用戶數據。

近年常有青少年模仿TikTok影片，做出自殘行為，美國家長高度關注，但這類質詢其實很好答，這並非TikTok獨有的問題，Twitter、Instagram上同樣有大量不恰當內容，若以此為由限制TikTok，則其他平台也應一視同仁，這也是周受資回應的主軸。

以色列自由退潮 改不了的趨勢

至於國安問題，周受資則顧左右而言他，例如議員不斷重複追問，中方有無可能透過TikTok取得資料，周受資的回應往往是不會交出資料，這是聰明的答法，但沒有正面回應問題。

美國議員的提問，態度上無疑很尖銳，但對於是否應該禁TikTok，美國政界並非完全一致。聽證會後，民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（AOC）發布TikTok影片，指出美國從未禁止過社交媒體企業，而TikTok美國用戶人數高達1.5億，AOC也非唯一一位抱這種立場的議員。

中美目前關係緊張，兩國價值觀差異較大，從美國角度出發，難免對中國的產品較有戒心，不過，美國政府有必要向公眾釐清威脅到底有多大。事實上，絕大部分美國人使用的智能手機，都由中國的工廠所生產，在美暢銷的聯想（Lenovo）電腦是中國品牌，在歐美極受歡迎的電子遊戲英雄聯盟（League of Legends），開發商Riot Games也已被騰訊收購，還有外國版拼多多Temu，也是中國的應用程式。

依立法形勢看來，授權禁用TikTok的法律大機會成功立法，但如果說TikTok會被中方用來收集美國資訊，上述廣受歡迎、為美國中小企帶來利益、為美國用戶帶來歡樂的程式全部有國安威脅，將來是否全部有被禁風險？這也AOC以及很多美國人，以至投資者的疑問。

美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？