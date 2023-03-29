中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 財金專欄 2023/03/29 分享： 分享： 管理約1.35萬億美元（約10.5萬億港元）資產的中國主權基金中國投資有限責任公司（CIC，簡稱中投），計劃下半年在港舉行國際諮詢委員會會議，該委員會委員馬時亨向本欄表示，更重要的是，雲集全球頂級投資 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 2023/03/28 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 有政戲 - 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 2023/03/27 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 有政戲 - 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 2023/03/24 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 有政戲 - 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 2023/03/23 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 有政戲 - 京對港策略人事確定 港落實大步走 2023/03/22 京對港策略人事確定 港落實大步走 政治 主權基金 中國 香港 馬時亨 銀行 美元