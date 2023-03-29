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中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融

財金專欄 2023/03/29

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管理約1.35萬億美元（約10.5萬億港元）資產的中國主權基金中國投資有限責任公司（CIC，簡稱中投），計劃下半年在港舉行國際諮詢委員會會議，該委員會委員馬時亨向本欄表示，更重要的是，雲集全球頂級投資

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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