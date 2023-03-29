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北大嶼山 高度集中推地

財金專欄 2023/03/29

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特首李家超昨日提到，北部都會區的發展和交椅洲人工島的填海。兩個項目都在施政報告內提出，意思即是兩個項目都會做，而且兩個項目都要計劃如何做好。若從新一年賣地計劃所見，東涌新填海區很可能成為未來幾年的「麵

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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土地供應 大嶼山 東涌 北部都會區 發展商 屯門 施政報告 將軍澳 李家超 啟德

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