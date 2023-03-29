北大嶼山 高度集中推地 財金專欄 2023/03/29 分享： 分享： 特首李家超昨日提到，北部都會區的發展和交椅洲人工島的填海。兩個項目都在施政報告內提出，意思即是兩個項目都會做，而且兩個項目都要計劃如何做好。若從新一年賣地計劃所見，東涌新填海區很可能成為未來幾年的「麵 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 「求量策略」轉為「價量兼備」 次季成轉捩點 2023/03/28 「求量策略」轉為「價量兼備」 次季成轉捩點 專家樓論 - 居屋買來住 還是買來……？ 2023/03/28 居屋買來住 還是買來……？ 專家樓論 - 需要更多「日光盤」 2023/03/27 需要更多「日光盤」 專家樓論 - 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 2023/03/24 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 專家樓論 - 息口快見頂 樓市好勢頭 2023/03/24 息口快見頂 樓市好勢頭 土地供應 大嶼山 東涌 北部都會區 發展商 屯門 施政報告 將軍澳 李家超 啟德