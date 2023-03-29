美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 財金專欄 2023/03/29 分享： 分享： 美國國會傳召科企高層作供不是稀罕事，Google、Twitter等企業統統被問過話，而這類聽證會往往效果不佳。美國國會議員通常是全職政客，不諳科技，往往問出貽笑大方問題，早前TikTok的新加坡籍行政 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 2023/03/28 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 國金札記 - 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/28 以色列自由退潮 改不了的趨勢 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/27 以色列自由退潮 改不了的趨勢 退休金負擔太重 法國有苦自己知 2023/03/27 退休金負擔太重 法國有苦自己知 國金札記 - 退休金擔子太重 法國有苦自己知 2023/03/27 退休金擔子太重 法國有苦自己知 美國國會 中國 美國 騰訊 智能手機 Google Twitter Instagram Lenovo