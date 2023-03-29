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美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關

財金專欄 2023/03/29

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美國國會傳召科企高層作供不是稀罕事，Google、Twitter等企業統統被問過話，而這類聽證會往往效果不佳。美國國會議員通常是全職政客，不諳科技，往往問出貽笑大方問題，早前TikTok的新加坡籍行政

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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