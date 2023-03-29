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優良業績還要看後續力！

財金專欄 02:30 2023/03/29

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在加息和銀行風潮陰霾未完的大環境下，各地股市周二繼續小幅波動，早一晚美股道指和標指上升納指下跌，主要是反映出銀行問題暫時有所好轉但市場仍擔心會繼續加息，但亞太區股市主要是參考道指和標指的變化，因此周二

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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