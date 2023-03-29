優良業績還要看後續力！ 財金專欄 02:30 2023/03/29 分享： 分享： 在加息和銀行風潮陰霾未完的大環境下，各地股市周二繼續小幅波動，早一晚美股道指和標指上升納指下跌，主要是反映出銀行問題暫時有所好轉但市場仍擔心會繼續加息，但亞太區股市主要是參考道指和標指的變化，因此周二 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 至緊要是派息勝預期！ 2023/03/28 至緊要是派息勝預期！ 投資坐標 - 賺少派多好榜樣！ 2023/03/24 賺少派多好榜樣！ 投資坐標 - 一再證明：高息就是硬道理！ 2023/03/22 一再證明：高息就是硬道理！ 投資坐標 - 非理性拋售下敢於低吸！ 2023/03/21 非理性拋售下敢於低吸！ 投資坐標 - 不懼風雷急 悶聲發大財！ 2023/03/17 不懼風雷急 悶聲發大財！ 東岳集團（00189） 福田實業（00420） 利華控股集團（01346） 時捷集團（01184） 宏觀分析 個股分析 港股 派息 美股 阿里巴巴－SW（09988）