馬雲歸國有提振 中美科技股各自發展？

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馬雲周遊列國兩年後歸國的消息傳出後，阿里巴巴 （09988） 就宣布大規模組織變革，為6大業務集團潛在上市鋪路，刺激股價大幅飆升逾1成，連帶其他中概股亦迎來反彈。

思睿集團首席經濟學家洪灝發表評論文章指，阿里的利好有助帶動中概股，但美國科技股則仍要仰仗聯儲局主席鮑威爾的鼻息。

洪灝指，對於美國和中國的科技板塊來說，如果鮑威爾摒棄初心，掉頭轉向，那麽皆大歡喜；如非，在阿里巴巴的利好影響下，中國科技股應該能得到提振，為其它科技公司增值的藍圖也有了草稿。

「但美國科技股就只能靠鮑師傅了，連他們管理層說了都不算。」

加息預期再升温

從洪灝的文章中可以看出，目前對美國科技股最大的影響因素是聯儲局的加息步伐將會如何走。早段時間，歐美銀行業爆出流動性危機時，市場一度押注銀行業危機會倒逼聯儲局轉向，但在聯儲局和歐洲央行等的「組合拳」和「定心丸」的措施下，美國中小銀行的風險已經有所減退，市場對事件的擔憂亦有所緩和，金價由2000美元高位回落，亦反映了市場風險偏好有所好轉。

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