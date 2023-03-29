阿里巴巴重組 高盛計價

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革。高盛指出此舉有利公司修復現時明顯落後的估值，重申「確信買入」。

高盛予阿里ADR最新目標價為136美元，阿里港股最新目標價為133元。該行採用分類加總估值法（Sum-of-the-Parts Valuation，SOTP），為阿里的6個新公司群定價：

雲智能集團，由張勇兼任CEO；

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淘寶天貓商業集團，戴珊（綽號：蘇荃）任CEO；

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本地生活集團，俞永福擔任CEO；

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菜鳥集團，萬霖擔任CEO；

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國際數字商業集團，蔣凡任CEO；

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大文娛集團，樊路遠（綽號：木華黎）擔任CEO

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再加上公司包括螞蟻集團在內的一系列投資及手持淨現金......

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