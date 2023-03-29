  • 21°C
香港時間 : 2023329日 (週三) 14:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿里巴巴重組 高盛計價

研究報告 13:42 2023/03/29

分享：

分享：

阿里巴巴 （09988） 董事會主席兼首席執行官張勇發布全員信，宣布啓動「1+6+N」組織變革。高盛指出此舉有利公司修復現時明顯落後的估值，重申「確信買入」。

高盛予阿里ADR最新目標價為136美元，阿里港股最新目標價為133元。該行採用分類加總估值法（Sum-of-the-Parts Valuation，SOTP），為阿里的6個新公司群定價：

雲智能集團，由張勇兼任CEO；

    點擊圖片放大

淘寶天貓商業集團，戴珊（綽號：蘇荃）任CEO；

    點擊圖片放大

本地生活集團，俞永福擔任CEO；

    點擊圖片放大

菜鳥集團，萬霖擔任CEO；

    點擊圖片放大

國際數字商業集團，蔣凡任CEO；

    點擊圖片放大

大文娛集團，樊路遠（綽號：木華黎）擔任CEO

    點擊圖片放大

再加上公司包括螞蟻集團在內的一系列投資及手持淨現金......

訂戶可登入解銷全部內容

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

黃金進入新一輪牛市（附股票推介）（第二版）
今日
黃金進入新一輪牛市（附股票推介）（第二版）
滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇
2023/03/28
滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇
任澤平解構「AI新基建系統 」4個層面
2023/03/28
任澤平解構「AI新基建系統 」4個層面
任正非3箭齊發 貫徹華為「自主攻關」
2023/03/25
任正非3箭齊發 貫徹華為「自主攻關」
大摩推6股「跑贏大市」（附盈利預測）
2023/03/25
大摩推6股「跑贏大市」（附盈利預測）
阿里巴巴 天貓 目標價 買入 張勇 菜鳥 ADR 港股 阿里巴巴－SW（09988） 美股

下一篇文章

黃金進入新一輪牛市（附股票推介）（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

普徠仕Blerina Uruci：儲局年內難減息多次（第二版）
普徠仕Blerina Uruci：儲局年內難減息多次（第二版）
互聯網已飽和 AI才是未來
互聯網已飽和 AI才是未來
滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇
滙豐薦6收息本地股 捉息口見頂機遇
美團護城河有幾堅 季報有分曉
美團護城河有幾堅 季報有分曉
里昂：聯想擁3優勢 能駕馭AI帶動伺服器增長趨勢（持續更新）
里昂：聯想擁3優勢 能駕馭AI帶動伺服器增長趨勢（持續更新）
騰訊 靠3大動力 建立高增長趨勢
騰訊 靠3大動力 建立高增長趨勢