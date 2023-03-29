新能源電力全球增長勁  惠譽博華：中國規模優勢顯著

全球新能源行業正持續增長，對於未來市場的的增長規模，評級機構惠譽博華估計看好市場增長，料到2030年世界新能源累計裝機將達4,800吉瓦（GW），其中中國的新能源規模優勢顯著。

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截至2022年，全球風電、光伏累計裝機規模預期各達897GW、1,046GW。其中，中國風電、光伏累計裝機容量分別升至365GW、393GW，佔全球相應存量新能源裝機權重各達40.7%，37.6%，規模優勢不言而喻。由於中國風光累計裝機同比增速於過去十年間長期高於全球水平，其在世界新能源電力市場的容量領先優勢得以不斷擴大。

全球新能源裝機 複合年均增長12%

惠譽博華預計，至2030年末世界新能源累計裝機將達4,800GW，對應年均新增裝機約360GW或複合年均增長（CAGR） 12%。其中中國規模優勢顯著。中國計劃至2030年風光總裝機達12億千瓦以上。

於2023年，中國新能源電力增量裝機與2022年風光項目招標規模密切相關。即使因待建電廠容量差異無法一概而論，陸上/海上風電項目平均建設週期多為12個月/30個月。基於高增的招標數據與完工比例，2023年中國新增風電裝機容量預期67GW至77GW。

除增量規模亮眼外，「十四五」期間中國新能源裝機結構性特徵亦愈發彰顯。一是裝機佈局在特高壓送電體係日臻完善背景下，將向風光禀賦優越、空間資源充足的西北區域聚集。

短期視角分析，2023年風光電站的發電利用小時數及上網電價與其選址區域密切相關但數值相對穩定，初始投資則面臨發電設備成本回落的利好加持。然而，政策性配儲卻導致新建風光項目的投資支出加大。

然而，極具雄心的投資規劃引發新能源電力公司債務規模快速積累。2019至2021年，以合計口徑計，樣本新能源電力生產商全部債務CAGR=23.6%、截至2022年Q3全部債務同比增長19.5%，分別高於同期火電債務增速11.0個百分點、1.5個百分點。扣除現金類資產後的淨債務增速態勢趨同。以合計口徑計，2019至2021年新能源電力生產商淨債務CAGR=21.1%，約為傳統電源1.6倍；而隨著火電投資於2021下半年全面提速，截至2022Q3新能源電廠淨債務同比增速與火電間差異大幅縮小至不足2個百分點。

惠譽博華評行業高景氣穩定

對於內地新能源行業，惠譽博華指出，若從惠譽博華所重點關注的槓桿指標考量，新能源電力公司（相較火電企業盈利能力）優勢不再。從2019至2022上半年，樣本風光電力企業CFO槓桿中位數分別為7.2倍、8.7倍、8.2倍、8.6倍，整體高於火電上市公司中位槓桿水平且呈趨勢性上升態勢。2023年，新能源電力熱度不減的投資需求必將使得加槓桿成為主流，基於歷史數據預測，行業CFO槓桿中位數將接近9.0倍。

新能源電力較傳統電源明顯強勁的盈利能力使運營商的財務風險得以緩解。2019至2022上半期間，樣本風電、光伏運營商的坐標位置多向右上遷移，這明顯優於坐標向左上（盈利弱化疊加槓桿上升）遷移的火電運營主體。

這些勢可能使得新能源電廠獲得更為有利的信用質量評估結果與信用趨勢變動預判。惠譽博華結合2023年中國新能源電力預期裝機增量、新建與存量項目投資回報率及其穩定性等行業基本面與重點關注的運營、財務指標的趨勢性變化等多重因素，認定2023年中國新能源電力行業信用展望為「高景氣穩定」。

報告來源：惠譽博華

編輯：錢家鋒

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