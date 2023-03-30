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晉達馬文暢：中國三大政策轉向 利好股市

財金猛人追蹤 07:16 2023/03/30

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晉達（Ninety One）全方位中國股票策略聯席投資組合經理馬文暢表示，中國在新冠疫情後重新開放，有助推動近至中期的經濟復甦和復常。

長遠來看，中國經濟正經歷結構性變化，使經濟增長放緩但亦將更為持續。

盡管中國第四季度的業績或因封城和當時仍屬從新冠疫情復甦的初段而疲弱，但2023年第一季度及以後或出現潛在穩定的正面訊號，預期中國股市有望迎來能更穩步的復甦。

    點擊圖片放大

她認為，中國企業的盈利下調即將觸底，盡管變化需要一定時間在普遍共識和實際營運環境中顯現。

過往三項政策上的不利因素經已轉向：

  • 互聯網監管有所放寬
  • 房地產政策措施亦轉為穩定發展商融資和緩解需求，活動水平呈穩定跡象
  • 政府正積極推動政策，支持消費復甦

綜觀過往及相較全球其他市場，中國現時的股票估值更具吸引力。中國與發達市場之間的估值折讓並已擴大，現時的估值反映盈利低迷，目前市場反彈皆由估值重估推動。在岸和離岸市場的預期市盈率和市帳率仍略低於10年間的平均水平。

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撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : 名家看法

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