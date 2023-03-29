歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 國際 21:44 2023/03/29 分享： 分享： 2035年是特別的一年，歐盟27國能源部長周二正式拍板，通過在該年禁售傳統燃油車。事實上不僅歐盟，美國、日本也在2035年訂下類似目標，環球政府希望車廠在接下來12年，演變成以生產電動車為主，但要淘汰用了過百年的傳統燃油車，是否政府一聲令下就改變得到？ ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 2023/03/28 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/27 以色列自由退潮 改不了的趨勢 退休金負擔太重 法國有苦自己知 2023/03/27 退休金負擔太重 法國有苦自己知 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 2023/03/24 美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？ 你可能感興趣 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 22:12 2023/03/28 美科技盲議員亂問 周受資輕鬆過關 以色列自由退潮 改不了的趨勢 22:24 2023/03/27 以色列自由退潮 改不了的趨勢 退休金負擔太重 法國有苦自己知 14:16 2023/03/27 退休金負擔太重 法國有苦自己知 最新專欄文章 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 今日 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 國金札記 - 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/28 以色列自由退潮 改不了的趨勢 國金札記 - 退休金擔子太重 法國有苦自己知 2023/03/27 退休金擔子太重 法國有苦自己知 國金札記 - 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/24 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 國金札記 - 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 2023/03/23 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 新能源 汽車 電動車 Tesla 歐洲 歐盟