業績將復甦 潤地追落後 財金專欄 2023/03/30 分享： 分享： 港股結算前夕大翻身，恒指重上20000點關口，不排除今明兩日會有季結粉飾活動。而內房股雖然受惠中央放鬆調整，但整體股價表現仍然落後於大市，惟政策傾斜的紅利可以在今年浮現，華潤置地（01109）今年業績 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 2023/03/29 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 中字股實力談 - 豪華車熱銷 中升價偏低 2023/03/28 豪華車熱銷 中升價偏低 中字股實力談 - 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 2023/03/27 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 中字股實力談 - 恒指國指 齊現晨星 2023/03/25 恒指國指 齊現晨星 中字股實力談 - 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 2023/03/24 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 國家統計局 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證監會 中國國務院