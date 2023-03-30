業績將復甦 潤地追落後

港股結算前夕大翻身，恒指重上20000點關口，不排除今明兩日會有季結粉飾活動。而內房股雖然受惠中央放鬆調整，但整體股價表現仍然落後於大市，惟政策傾斜的紅利可以在今年浮現，華潤置地（01109）今年業績

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