輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？

疫境愁無客，疫後多挑戰。多個行業近來訴苦「請人難」，有客亦無力招待，立法會大會昨日6名議員口頭質詢，勞工政策佔兩個。商界催促政府輸入外勞，勞工界則認為要先完全釋放本港勞動力，政府如何拆彈？

消息：須精準

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