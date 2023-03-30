輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 財金專欄 2023/03/30 分享： 分享： 疫境愁無客，疫後多挑戰。多個行業近來訴苦「請人難」，有客亦無力招待，立法會大會昨日6名議員口頭質詢，勞工政策佔兩個。商界催促政府輸入外勞，勞工界則認為要先完全釋放本港勞動力，政府如何拆彈？ 消息：須精準 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 2023/03/29 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 有政戲 - 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 2023/03/28 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 有政戲 - 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 2023/03/27 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 有政戲 - 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 2023/03/24 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 有政戲 - 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 2023/03/23 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 傅流螢 疫情 行業 餐飲 運輸 建造