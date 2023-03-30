二手貼價盤清空 財金專欄 2023/03/30 分享： 分享： 新盤連環以吸引價推售，大大分薄二手市場購買力，單是過去周六日一手市場相當旺場，2天錄約560宗一手成交，相比10大屋苑則大為失色，交投量回落至單位數，頗為冷清。 以中原地產數據顯示，2日錄得6宗成交，按 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 北大嶼山 高度集中推地 2023/03/29 北大嶼山 高度集中推地 專家樓論 - 「求量策略」轉為「價量兼備」 次季成轉捩點 2023/03/28 「求量策略」轉為「價量兼備」 次季成轉捩點 專家樓論 - 居屋買來住 還是買來……？ 2023/03/28 居屋買來住 還是買來……？ 專家樓論 - 需要更多「日光盤」 2023/03/27 需要更多「日光盤」 專家樓論 - 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 2023/03/24 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 二手市場 樓價 放盤 中原地產 利嘉閣 沙田第一城 沙田中心 南豐新邨 一手市場 太古