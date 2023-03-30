新盤連環以吸引價推售，大大分薄二手市場購買力，單是過去周六日一手市場相當旺場，2天錄約560宗一手成交，相比10大屋苑則大為失色，交投量回落至單位數，頗為冷清。

以中原地產數據顯示，2日錄得6宗成交，按

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