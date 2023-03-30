2035禁售燃油車 真的行得通？

2035年是特別的一年，歐盟27國能源部長周二正式拍板，通過在該年禁售傳統燃油車。不僅歐盟，美國、日本也在2035年訂下類似目標，環球政府希望車廠在接下來12年，演變成以生產電動車為主，但要淘汰用了過

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