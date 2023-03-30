2035禁售燃油車 真的行得通？ 財金專欄 2023/03/30 分享： 分享： 2035年是特別的一年，歐盟27國能源部長周二正式拍板，通過在該年禁售傳統燃油車。不僅歐盟，美國、日本也在2035年訂下類似目標，環球政府希望車廠在接下來12年，演變成以生產電動車為主，但要淘汰用了過 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 2023/03/29 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 國金札記 - 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/28 以色列自由退潮 改不了的趨勢 國金札記 - 退休金擔子太重 法國有苦自己知 2023/03/27 退休金擔子太重 法國有苦自己知 國金札記 - 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/24 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 電動車 政治 歐盟 石油 Tesla 環保措施 新能源 美元