勞力外求慎研究 結構轉型早籌謀 財金專欄 2023/03/30 分享： 分享： 本港經濟漸趨復常，缺人之聲四起，勞福局局長孫玉菡昨表示，建築及運輸相關政策局研究需求後，或引入外勞。社會已有一定共識，個別行業需要外援救急，但藉此紓解長期人力不足前，還須三思而行。有別海外，本地勞動力 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 社評 最新專欄文章 旅客亂象速應對 監管協調保形象 2023/03/29 旅客亂象速應對 監管協調保形象 防疫經驗應總結 風險預案早綢繆 2023/03/28 防疫經驗應總結 風險預案早綢繆 造地發展看長綫 宣傳到位減爭議 2023/03/27 造地發展看長綫 宣傳到位減爭議 美歐生變促避險 港抓機遇迎富豪 2023/03/25 美歐生變促避險 港抓機遇迎富豪 儲局首要遏通脹 金融亂局暫受控 2023/03/24 儲局首要遏通脹 金融亂局暫受控 孫玉菡 勞工及福利局 高盛（Goldman Sachs，美：GS） 就業人數 人力資源 失業率 人工智能 發展局 退休 香港