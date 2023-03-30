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勞力外求慎研究 結構轉型早籌謀

財金專欄 2023/03/30

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本港經濟漸趨復常，缺人之聲四起，勞福局局長孫玉菡昨表示，建築及運輸相關政策局研究需求後，或引入外勞。社會已有一定共識，個別行業需要外援救急，但藉此紓解長期人力不足前，還須三思而行。有別海外，本地勞動力

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欄名 : 社評

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