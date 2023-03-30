阿里業務重組 張憶東：3月底互聯網階段性反彈

阿里巴巴 （09988） 集團旗下業務進行世紀重組成為近期熱話，享有「冠軍分析師」美譽的張憶東表示，此消息有望帶動港股互聯網階段性反彈。

現時阿里巴巴最新組織結構是「1+6+N」（阿里巴巴一個控股主體、6大業務集團及多個業務公司）。阿里巴巴首席財務官徐宏指出，除現有淘寶天貓商業集團外，其他所有業務集團及業務公司均會形成可獨立融資與分拆，包括尋找獨立上市主體。當業務集團上市後，會進一步評估，決定保持控制，還是可以放棄控制。

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專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁】

阿里巴巴作為互聯網行業龍頭，此消息一出或對港股市場有利。 短期 ：張憶東預料，於今年至5月初港股互聯網階段性反彈，建議投資者可把握「階段性利空緩解」的窗口期。

在港股代表性指數中，互聯網板塊為最大的權重板塊， 中長期 ：張憶東指出，其宏觀Beta屬性不斷增加，可圍繞美國國債長端利率和影響風險溢價的變量，波段操作互聯網板塊。

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編輯：鍾采餘

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