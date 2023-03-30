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阿里業務重組 張憶東：3月底互聯網階段性反彈（第三版）

財金猛人追蹤 17:52 2023/03/30

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阿里巴巴 （09988） 集團旗下業務進行世紀重組成為近期熱話，享有「冠軍分析師」美譽的張憶東表示，此消息有望帶動港股互聯網階段性反彈。

現時阿里巴巴最新組織結構是「1+6+N」（阿里巴巴一個控股主體、6大業務集團及多個業務公司）。阿里巴巴首席財務官徐宏指出，除現有淘寶天貓商業集團外，其他所有業務集團及業務公司均會形成可獨立融資與分拆，包括尋找獨立上市主體。當業務集團上市後，會進一步評估，決定保持控制，還是可以放棄控制。

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專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁

阿里巴巴作為互聯網行業龍頭，此消息一出或對港股市場有利。短期：張憶東預料，於今年3月底至5月初港股互聯網階段性反彈，建議投資者可把握「階段性利空緩解」的窗口期

在港股代表性指數中，互聯網板塊為最大的權重板塊，中長期：張憶東指出，其宏觀Beta屬性不斷增加，可圍繞美國國債長端利率和影響風險溢價的變量，波段操作互聯網板塊。

第二版

估值角度而言，截至3月28日止，張憶東表示，今年1月底港股調整以來，互聯網預測PE已回落至2016年以來的2.1%分位數水平。

第三版

他又稱，互聯網的投資邏輯已從高成長新興產業，轉變為平穩增長的成熟業態，如要突破這一格局，需要尋找到第二增長曲綫

1）數字經濟、AI等帶來的新變化
2）全球化競爭力的突破
3）新組織新模式的突破

……更多內容，用戶請登入。

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 名家看法

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