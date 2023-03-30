儲局幾時減息？ 中金：6月減息 預期太樂觀

隨着美國聯儲局進一步放緩加息步伐，市場預期美息將近見頂。近期歐美銀行風險事件頻發，令市場開始討論儲局何時會開始減值。中金認為，現時減息的時機仍未到，還需等待通脹數據進一步回落。

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中金分析儲局利率政策，發現儲局減息的理由大致分為兩類：

1. 是「基於數據」，如經濟數據顯著惡化，經濟衰退和通縮風險明顯上升；

2. 出於「風險管理」，如出現突發性金融市場風險事件，威脅金融穩定。

儲局憑經濟數據 考慮息口走向

從經濟數據角度看，儲局減息可能因為擔心經濟衰退和通縮風險，也可能因為外部經濟不確定性上升，比如貿易摩擦、地緣政治緊張局勢可能導致未來外需下滑。

歷史上儲局在出於擔憂經濟衰退而降息時，往往會在政策聲明或議息會議討論時引用工業生產、零售、投資、出口等一系列經濟數據的下滑。儲局也會關注勞動力市場的變化。歷史經驗來看，降息前數月往往出現了勞動力市場邊際明顯惡化，如失業率有所抬升或新增非農就業的放緩甚至出現單月負增長。

儲局亦會風險管理 必要時緊急減息

從風險管理的角度看，儲局也會在金融市場出現巨大動盪，如股市崩盤、銀行流動性短缺、金融機構破產時減息，其中多數是突發性的「緊急減息」（emergency cut）。此類降息更多出於預防性紓困的考慮，以幫助穩定市場，防止局部流動性危機蔓延成更廣泛的經濟危機。這類降息時，儲局會在政策聲明中強調金融市場波動加劇，以及市場情緒轉向悲觀可能帶來的金融條件收緊，以此作為減息的理由。

值得注意的是，無論是基於數據，還是出於風險管理考量的降息，通脹可控都是必須達成的「最低條件」。

那麼市場為何如此期待降息？一個解釋是市場希望「美聯儲看跌期權」（Fed put）再現，進而讓市場重新回到資產價格全面上漲的「美好年代」。

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