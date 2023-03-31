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當代藝術品價值何在？ 畫廊營銷締造增長神話市場

國際 16:05 2023/03/31

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一年一度的藝術界盛事Art Basel展覽上周已經結束，展出的藝術品雖然未有標出價格，但相信無人質疑要價絕對高昂。古董值錢在於時間的沉澱，當代藝術價值何在亦令人深思。

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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