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上證已回升 國壽好回報

財金專欄 2023/03/31

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港股昨日呈現V彈，A股更是先跌後升，上證綜合指數今年首季已錄得逾5%升幅，對於內險股而言是利好消息，因為內險股今年盈利有望扭轉去年下跌而重拾增長。而作為龍頭的中國人壽（02628）今年保費增長可以受惠

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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