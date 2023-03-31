上證已回升 國壽好回報 財金專欄 2023/03/31 分享： 分享： 港股昨日呈現V彈，A股更是先跌後升，上證綜合指數今年首季已錄得逾5%升幅，對於內險股而言是利好消息，因為內險股今年盈利有望扭轉去年下跌而重拾增長。而作為龍頭的中國人壽（02628）今年保費增長可以受惠 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 2023/03/30 中美歐關係逆轉 港股上升契機（第四版） 中字股實力談 - 業績將復甦 潤地追落後 2023/03/30 業績將復甦 潤地追落後 中字股實力談 - 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 2023/03/29 好友借北水重奪二萬 恒指破降軌望20700（第四版） 中字股實力談 - 豪華車熱銷 中升價偏低 2023/03/28 豪華車熱銷 中升價偏低 中字股實力談 - 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 2023/03/27 馬雲回國觸動港股 恒指過山車下試裂口（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 內含價值 上海證券交易所綜合股價指數 滬深300指數 中國 經濟