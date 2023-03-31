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關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革

財金專欄 2023/03/31

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「18區關愛隊」已有兩區出爐，有建制派中人認為，7月特首李家超上台一周年左右，關愛隊相信已18區遍地開花，以展示政績。至於年底換屆的區議會，其部分職能被關愛隊取代，將迎來徹底改革。

關愛隊料7月 18區

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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