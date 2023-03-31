關愛隊夥中資推地區服務 區會勢改革 財金專欄 2023/03/31 分享： 分享： 「18區關愛隊」已有兩區出爐，有建制派中人認為，7月特首李家超上台一周年左右，關愛隊相信已18區遍地開花，以展示政績。至於年底換屆的區議會，其部分職能被關愛隊取代，將迎來徹底改革。 關愛隊料7月 18區 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 2023/03/30 輸入外勞惹勞資角力 政府怎拆彈？ 有政戲 - 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 2023/03/29 中投來港開壇 馬時亨：反映京撑港金融 有政戲 - 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 2023/03/28 由香港到杭州 尋找馬雲足迹 有政戲 - 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 2023/03/27 「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 有政戲 - 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 2023/03/24 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 政治 區議會 區議會選舉 中國 香港 李家超 基本法 民主黨 人大常委 李慧琼