臨床診斷AI化 醫療專家怎看？

高盛（Goldman Sachs）最近出了一份講人工智能（AI）的報告，評估新一波AI浪潮影響，結論頗驚嚇，普遍被視為高大上的法律專業，原來最易被取代。

行政人員、法律從業員（尤其初階職位）危危乎較易理

...