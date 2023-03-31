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臨床診斷AI化 醫療專家怎看？

財金專欄 2023/03/31

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高盛（Goldman Sachs）最近出了一份講人工智能（AI）的報告，評估新一波AI浪潮影響，結論頗驚嚇，普遍被視為高大上的法律專業，原來最易被取代。

行政人員、法律從業員（尤其初階職位）危危乎較易理

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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