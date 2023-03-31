臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 財金專欄 2023/03/31 分享： 分享： 高盛（Goldman Sachs）最近出了一份講人工智能（AI）的報告，評估新一波AI浪潮影響，結論頗驚嚇，普遍被視為高大上的法律專業，原來最易被取代。 行政人員、法律從業員（尤其初階職位）危危乎較易理 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 2023/03/30 臨床診斷AI化 醫療專家怎看？ 國金札記 - 2035禁售燃油車 真的行得通？ 2023/03/30 2035禁售燃油車 真的行得通？ 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 2023/03/29 歐2035年禁燃油車 真的行得通？ 國金札記 - 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 2023/03/29 美科技盲議員亂問 TikTok CEO輕鬆過關 國金札記 - 以色列自由退潮 改不了的趨勢 2023/03/28 以色列自由退潮 改不了的趨勢 人工智能 醫生 美國 政治 交通 失業 司機 自動駕駛